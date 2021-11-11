MUŞ (İHA) - Muş'ta 15 bin fidan toprakla buluşturuldu

MUŞ - Muş'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde "Daha yeşil bir Türkiye" için Muş'ta da binlerce fidan dikimi gerçekleştirildi. Sultan Alparslan Havalimanı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Fidanları toprakla buluşturacaklarını ifade eden Vali Gündüzöz, "Bizim de dünyada bir dikili ağacımız olacak. Dünyadaki en önemli şeylerden biri doğayı, dünyayı, çevremizi korumaktır. Küresel iklim sıkıntısı yaşayan, küresel iklim ısınması nedeniyle buzullarını kaybeden pek çok tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Biz mensup olduğumuz medeniyette zaten her türlü canlıya saygı duyan bir kadim medeniyetin evlatlarıyız. Bu açıdan da bizim çok daha hassas, başkalarından iki kere daha hassas olmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikim etkinliğine geçildi. Törende Vali İlker Gündüzöz, kendisi ve eşi Meşide Gündüzöz adına birer fidan dikerken, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.