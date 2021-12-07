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Muş'ta 140 okula kütüphane kuruldu

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta 140 okula kütüphane kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Muş'ta 140 okulda kütüphane açıldı.

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Muş'ta 140 okulda kütüphane açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Enver Kıvanç, yeni kütüphane kurulan Süleyman Şah İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Kıvanç, gazetecilere, yaptıkları araştırmada kentteki 177 okulda kütüphane olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 140 okulun kütüphanesinin tamamlandığını ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Birkaç gün içerisinde Muş'taki tüm okulların kütüphane ihtiyacını karşılamış olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında il genelinde kütüphanesi olmayan tüm okullarımızı tespit ederek hızlı bir şekilde kütüphane kurulumuna başladık. Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle üretimi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan kütüphane kitaplıklarını bu güne kadar 140 okulumuza kurduk. Geriye kalan 37 okulumuza da kısa sürede kitaplıkları teslim edilecek."

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı ise okulun metal ve mobilya tasarım alanlarında proje kapsamında kitaplık masa ve sandalye üretimi yapıldığını söyledi.

15 öğretmen ve 126 öğrenciyle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Subaşı, "Kısa sürede tespit ettiğimiz kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza ulaşarak kütüphane materyallerini kurmuş olacağız." diye konuştu.

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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