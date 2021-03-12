Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:38

Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, 134 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şehir merkezinde 32, Bulanık'ta 55, Hasköy'de 2, Malazgirt'te 5 ve Varto ilçesinde ise 40 olmak üzere toplam 134 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Kentte, vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı. Beyaza bürünen kentte trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler de tuzlama ve temizleme çalışması başlattı. İşe gitmek için uyandığında kar sürpriziyle karşılaştığını anlatan vatandaş Mehmet Akif Köprü, "Birkaç gün önce bahar havasını hissetmiş olmamız, bugün de yoğun bir şekilde sanki kışa daha yeni başlıyormuşuz gibi kar yağışı sürpriz oldu" dedi.

Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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