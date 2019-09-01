01.09.2019 11:08

Muş'ta 120 bin kovanda bal sağımına başlandı

ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta hasat dönemine girildi. 70 bin gezgin ve 50 bin yerli olmak üzere 120 bin arılı kovanın bulunduğu Muş'ta, arıcılar üretilen balların sağımını yapıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip olan Muş ve bölgesinde sağlanan huzur ortamıyla beraber, yayla ve dağlık alanları güvenli bir şekilde kullanan arıcılar, 700 bin ton bal bekliyor.

Merkezde bağlı Karlıdere Köyü'nde yaz ayı boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımına başladı. Arazide tek tek açılan kovanlardanı çıkarılan petekler bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bağl sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden sözülen ballar daha sonra kavanozlara dolduruldu.

Köydeki bal sağımına katılan Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Pekbay, 70 bin gezgin, 50 bin de yerli olmak üzere 120 kovanda bal üretimi yapıldığını bildirdi. 2019 yılında 700 ton bal rekoltesi beklendiğini belirten Pekbay, 10 milyon liralık bir gelir hedeflediklerini söyledi. Yaylalarda güvenliğin sağlanmasıyla birlikte arıcılıkta önemli gelişmelerin sağlandığını kaydeden Pekbay, "Bölgenin huzura kavuşmasıyla beraber, mevcut işletmelerimiz rakımı yüksek olan yaylalarımızda üretimlerini yaptı. Şimdi de bal hasadını gerçekleştiriyorlar" dedi.

Bu yıl 200 arılı kovan ile üretim yaptığını belirten Ekrem Demir, çok kaliteli bir bal elde ettiklerini belirtti. Demir, "Muş bölgesindeki balları diğer ballardan ayıran en büyük özelliği; geven ve kekik balı olmasıdır. Bu da bir sürü hastalığa şifadır. İnşallah müşterilerimizde bundan faydalanacaktır. Bu yıl elde edilen verim oldukça kalitelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA