Muş'ta 114 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin öğrenci ile 6 bin 800 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

MUŞ (AA) - Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin öğrenci ile 6 bin 800 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda karne dağıtım düzenledi

Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, öğrencilere tek tek karnelerini teslim ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Gündüzöz daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta 114 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, şunları söyledi:

"410 bin nüfuslu Muş'ta 114 bin öğrencisi var. 700 civarındaki okulumuzda çocuklarımız ara tatile girdiler. Çok neşeliler. Kendilerine karnelerini dağıttık ve dinlenmelerini, oyun oynamalarını ama kitap da okumalarını tavsiye ettik. İnşallah bu yeni nesiller bizim umudumuz. Türkiye'yi daha da ileriye götürecek yavrularımızı tebrik ediyorum ve onlara iyi tatiller diliyorum. Bunlara emek veren başta öğretmenlerimiz olmak üzere, anne babalarına ve ailelilerine de buradan teşekkür ederim"

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve şube müdürleri de katıldı.