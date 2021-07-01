Muş'ta 10 öğretmen Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya'ya gidecek
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Muş'ta 10 öğretmen Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya'ya gidecek

Muş'ta 10 öğretmen Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya'ya gidecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ kapsamında kabul edilen "Okuldan vazgeçme geleceğine şekil ver" projesiyle 10 öğretmen Almanya'ya gönderilecek.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ kapsamında kabul edilen "Okuldan vazgeçme geleceğine şekil ver" projesiyle 10 öğretmen Almanya'ya gönderilecek.

Okul Müdürü Erhan Subaşı, yaptığı açıklamada, lise olarak Türkiye Ulusal Ajansı'na sundukları projenin yaklaşık 5 bin başvuru arasından seçildiğini söyledi.

Proje kapsamında 20 bin 540 Avro hibe desteği verildiğini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Projemizle öğrenci devamsızlığının azaltılması ve okulu erken terkin önlenmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında okulumuz öğretmenlerine yönelik İngilizce ve bilgisayar kursu, araştırma ve hazırlık çalıştayı gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Şimdi de projemizin yurt dışı hareketlilik faaliyetini gerçekleştireceğiz. Proje kapsamda okulumuzda görevli 10 öğretmeni Almanya'ya gönderiyoruz. Bu öğretmenlerimiz Almanya'da 5 ve 7 günlük eğitimlere katılacak."

Yurt dışı faaliyetleriyle öğretmenlerin Avrupa eğitim sisteminde uygulanan başarılı örnekleri yerinde görme fırsatı bulacaklacağını aktaran Subaşı, "Öğretmenlerimiz alacakları eğitimlerle yenilikçi yöntemler öğrenerek mesleki anlamda daha donanımlı hale geleceklerdir. Avrupa'da edinecekleri kazanım ve tecrübeleri hem kendileri kurumumuzda uygulayacak hem de meslektaşlarıyla ve çevreleriyle paylaşarak öğrencilerin devamsızlık ve erken terk sorunlarının önlenmesinde daha etkin yöntemler uygulayabilecekler." dedi.

Subaşı, projenin her aşamasında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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