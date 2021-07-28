Muş'ta 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Muş'ta 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Muş'ta 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'ta bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri önceki gün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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