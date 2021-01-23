Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama

23.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:12
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama

MUŞ'ta, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 hafta süren çalışması sonucu açıldı.

MUŞ'ta, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 hafta süren çalışması sonucu açıldı. Köylüler, 7 gün süren kar esaretinin sona ermesini halay çekerek kutladı.

Kentte 9 köy ve 22 mezranın bağlı olduğu Üçevler grup köy yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy ve mezra yollarında ulaşımın sağlanabilmesi için gece gündüz karla mücadele çalışması yürüttü. 'Kar kaplanları'nın köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmasını duyan kent merkezindeki köylüler, minibüslerle köy ve mezralarının yolunu tuttu. Ekiplerin 1 hafta sonra ulaşıma açtığı köylerine kavuşmanın sevincini yaşayanlar, kar temizleme çalışmasının devam ettiği yol ortasında, türküler eşliğinde halay çekti.

İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Kayalısu köyünün muhtarı Bilal Erez, "1 haftadır köyümüzün yolları kapalıydı. Köyümüz 100 hanelik köydür. İl Özel İdaresi'nin yoğun çalışmalarıyla köyümüzün yolu açıldı" dedi.Üçevler grup köy yolunun 7 gündür kapalı olduğunu hatırlatan Ağıllı köyünün muhtarı Abdulselam Dinçer ise "9 köy ve 22 mezramızın yoları kapalıydı. İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmasını sürdürerek yollarımızı ulaşıma açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köy yollarının açılmasıyla bölgedeki Alaniçi köyüne giden yolculardan Mehmetcan Özkan, "1 haftadır köyümüzün yolu kapalıydı. Şu an iş makineleri, İl Özel İdaresi ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Biz de bekliyoruz, yolun açılmasıyla beraber köyümüze kavuşacağız" dedi. 


Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama
Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Gülben Ergen Jennifer Lopez Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Stjepan Tomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Hakaret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta 1 hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:17:28. #1.16#
title