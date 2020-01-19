: Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı

19.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:14

Stadyumda kayaklı koşu antrenmanı

MUŞLU kayaklı koşucular, kayak merkezinde yeteri miktarda kar olmaması üzerine çalışmalarını stadyumda çalışmakta buldu. Muş'ta geçen yıllara oranla kar yağışının az olması kayaklı koşu takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Ulusal ve uluslararası müsabalara yönelik hazırlıklarını sürdüren kayaklı koşu takımı sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yeteri kadar olmaması sebebiyle çalışacak yer bulmakta sıkıntı çekti. Sporcuların çalışacak alan bulamaması üzerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) desteğiyle, yaklaşık 10 santimetre karın bulunduğu şehir stadyumu kar motorlarıyla kayak pistine dönüştürüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte antrenmanlarını aksatmayan sporcular, şehir stadyumunda oluşturulan pistte çalışmaya başladı. Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu ve Biatlon Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, 'Muş Şehir Stadyumu'nda kayaklı koşu antrenmanları yapıyoruz. Kayak Federasyonu'nun eleme yarışmalarına hazırlanıyoruz. Onun sonrasında elemeyi geçen sporcuları etap yarışları ve Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Kayak tesislerinde kar olmadığı için şehir stadyumunda, futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcularımızı yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.

Sporculardan Hayrulnisa Coşkun ise, 'Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kar olmadığı için futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Zor oluyor ama işte yarışlar olduğu için çabalıyoruz" dedi.

Sporcu Kadir Karalar ise futbol sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yarışmalarda birinci olma temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

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