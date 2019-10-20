20.10.2019 17:45

Muş selin yaralarını sarmaya çalışıyor: 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, sele kapılan 3 kişi de yaralandı

MUŞ - Muş'ta meydana gelen selde 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, sele kapılan biri ağır 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bileğilere göre olay, merkeze bağlı Dilimli Köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle 4 ev ve 2 ahır sular altında kalırken, 1 ev de tamamen kullanılamaz hale geldi. Durumu haber alan jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD, İl Özel İdare ve DSİ ekipleri de çalışma başlattı. Sele kapılan ve ayağı 2 yerden kırılan Sadi Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evi sular altında kalan köy sakinlerinden 5 çocuk annesi Fadime Dora, evinin tamamının sular altında kaldığını ve barınacak bir yerinin olmadığını söyledi. Selden canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Dora, "Dün gece saatlerinde sele uğradık, bir afet yaşadık. Eşyalarımızın tamamı çamur altında ve kullanılmaz halde. Önümüz kış olduğu için kalabileceğimiz bir barınak yok. Devletimizden yardım istiyoruz. Samanımızın tamamı da sular altında kaldı. O samanlarımızı kış aylarında hayvanlarımıza veriyorduk. Mecburen hayvanların yemi için de bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yetkililerden bir çözüm istiyoruz" dedi.

Dün gece selin meydana geldiğini ve kardeşinin 2 yerden ayağının kırıldığını ifade eden Ali Bozkut da, "Dün gece yağmur yağdı ve sonra sel oldu. Kardeşimle çocukları kurtarmaya çalışırken ben ve kardeşim sele kapıldık. Kardeşimin o sırada ayağı kırıldı. Köye ambulans gelip kendisini hastaneye götürdü. Çok şükür can kaybı yok, ama yaralımız var" diye konuştu.

Dün gece büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Dilimli Köyü Muhtarı Nizamettin Subaşı ise, "Ev ve ahırlarımız hasar gördü. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, ama köy içi hasarımız var. Afet sırasında sabaha kadar bizlere burada destek veren jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerine teşekkür ederiz. Selden dolayı 3 yaralımız var. Bir vatandaşımızın 2 yerden ayağı kırılırken, 2 vatandaşımız ise tedavilerinin ardından evlerine getirildi ve durumları iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA