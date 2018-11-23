Muş Şeker Fabrikasında Üretim Kaybı Yok"

Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gündoğdu, fabrikalarında 2018-2019'da zirai ve işletmecilik yönünden üretim kaybının yaşanmadığın belirtti.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, fabrikanın özelleştirme kapsamına girmesinden sonra pancar alımında herhangi bir düşüş yaşanmadığını söyledi.

Kentin şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Çiftçilerimizin pancarları tamamıyla planlı, programlı, randevulu bir şekilde alındı. Şu anda toprağın altında pancarı kaldığı için mağdur olan çiftçi yoktur." diye konuştu.

Gündoğdu, fabrikalarında 2018-2019'da zirai ve işletmecilik yönünden üretim kaybının yaşanmadığını kaydetti.