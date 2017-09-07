Muş Şehir Mezarlıklarında Çevre Düzenlenmesi

Muş Belediye ekipleri, şehir mezarlıklarında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.



Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamadai Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehir mezarlığında başlatılan yol genişletme, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Mezarlıkların bakım ve temizliğini rutin olarak yaptıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıllarda belediye bünyesine aldığımız mezarlıklar ekibi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz belirli aralıkla mezarlıklardaki ağaçların budamasını yapıyor. Ayrıca mezarlıkların çevre düzenlemesini ve temizliğini yapıyorlar. Sonbahara kadar bakım ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut mezarlık alanlarının ihata duvarlarını da yapıyoruz."