MUŞ ROMANYA'DAKİ ŞAMPİYONAYA DAĞLARA TIRMANIP, ÇOBANLARA YARDIM EDEREK HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü olunca milli takıma seçilen Berfin Barışer (20), 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na Muş'un dağlarında hazırlanıyor.

TÜRKİYE Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü olunca milli takıma seçilen Berfin Barışer (20), 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na Muş'un dağlarında hazırlanıyor. Bir yandan da çobanlara yardımcı oluyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü olan Berfin Barışer, milli takım forması altında 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak.

Malazgirt İlçesi'nde yaşam sürdüren Saliha ve Mehmet çiftinin 8 çocuğundan biri olan Berfin, antrenmanlarında günde 30 kilometre koşup, 2 bini aşkın yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor. Tamamen doğal ortamda, koyun ve kuzuların içerisinde antrenmanlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Berfin, sporcu arkadaşlarıyla bir yandan da çobanlara yardımcı oluyor. Antrenman esnasında hayvan sürülerinin önünün çevrilmesine yardımcı olan Berfin, zaman zaman kucakladığı kuzuları da severek, moralini üst seviyede tutuyor. Özellikle kentin dik yamaçlı dağlarında zorluklara göğüs geren Berfin, başarılı bir performans sergiliyor. Berfin, Romanya'da ay yıldızlı Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal marşını okutmayı hedefliyor.

BERFİN, ROMANYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Antrenörü Özkan Yurtdaş'ın gözetiminde hummalı bir şekilde antrenmanlarını sürdüren Berfin, 10 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini belirtti. Özellikle dağ sporunu tercih ettiğini söyleyen Berfin, 'En son yaptığım başarı Türkiye şampiyonası ve Balkan ikinciliğidir. Şuanda da 15 Mayısta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Sonraki hedeflerim ise dünya dağ şampiyonasına katılmak ve orada da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil edip, dağ şampiyonu olmak istiyorum. Umarım yapabilirim, başarabilirim' dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE ANTRENMANLARIMIZI YAPIYORUZ'

Antrenmanlarının doğal ortamda geçtiğini anlatan Berfin, 'Çobanlar bizden koyunların önünü çevirmemizi istiyor, bizlerde antrenman esnasında koyunların önünü çeviriyoruz. Çok iyi geçiyor antrenmanlarımız. Sürekli dağlardayız. Doğal ortamlarda gidip, geliyoruz. Yapabildiğimiz kadar en iyi şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz' diye konuştu.

HEDEF, DÜNYA DAĞ ŞAMPİYONASI

Berfin'in antrenörü Özkan Yurtdaş ise, 'Sporcularımızla birçok başarı elde ettik. Bu başarıların en sonuncusu, Berfin'in Balkan Dağ Şampiyonası'nda milli takıma seçilmesidir. 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayrette bulunuyoruz. Antrenmanlarımızı dağlarda gerçekleştiriyoruz. Bunun ardından hedefimiz ise, dünya dağ şampiyonasına hazırlanmak' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı