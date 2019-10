Muş rekortmen atlet sırıklarla oluşturduğu engelli parkurunda avrupa şampiyonası'na hazırlanıyor

30.10.2019 09:53

Rekortmen atlet sırıklarla oluşturduğu engelli parkurunda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Muşlu rekortmen milli atlet Derya Kunur (20) Portekiz'in başkanti Lizbon'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na evinin bahçesinde oluşturduğu atletizm pistinde hazırlanıyor. Sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli parkurunda koşan Derya'nın en büyük yardımcısı annesi Perişan ile ablası Elif Kunur. Annesi Perişan Kunur'un adeta antrenör gibi yardımcı olduğu Derya'nın hedefi, 8 Aralık'ta yapılacak şampiyonada altın madalya almak.

Muş'un Korkut İlçesi Altınova Beldesi'nde yaşayan Ali Rıza-Perişan Kunur çiftinin 3 kız ve 2 erkek çocuğundan 4'üncüsü olan Derya Kunur, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde büyük başarılara imza attı. 8 yılda gençler kategorisinde Türkiye rekoru kıran, ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur'un yeni hedefi Portekiz'in Lizbon kentinde 8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda 6 bin metrede altın madalya almak.

10 YILLIK REKORU KIRDI

Muş'un atletizm pistlerine kazandırdığı Derya Kunur, 8 yıllık spor hayatında 4 rekorun sahibi oldu. 2017'de Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre engelliyi 10 dakika, 7 saniye 92 salise ile tamamlayarak ilk rekorunu kıran Kunur, Temmuz 2018'de Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda elemelerde 3 bin metreyi 10 dakika 5 saniye 34 saniye bitirerek Türkiye rekorunu yeniledi. Kunur, final yarışında ise 10 dakika 5 saniye 67 saliselik bir sürede 3 bin metre engelliyi tamamladı. Başarılı atlet Ağustos 2018'de Samsun'da düzenlenen kulüpler ligi finalinde ise 2 bin metre engellide 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı. Kunur, 2 bin metreyi 6 dakika 35 saniye 67 salise ile tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu.

SANDALYE VE SIRIKLARLA ENGELLİ PARKURU OLUŞTURDU

3 bin metre engelli, kros yarışlarında ise 6 bin metrelik etaplarda yarışan Milli atlet Derya Kunur, Lizbon'daki şampiyonaya Muş Şehir Stadyumu ve Altınova Beldesi'ndeki evinin bahçesinde hazırlanıyor. Stadyumda Emel Koçlardan, Naim Koçlardan nezaretinde çalışırken evinde anne Perişan Kunur antrenörlüğünü üstlenirken, ablası Elif ise malzeme ve diğer konularda yardımcısı oluyor. Sandalyelerin üzerine konulan sırıklarla 3 bin metre engelli parkuru oluşturan Derya, çalışmasını saatlerce burada sürdürüyor. Antrenmandan arta kalan zamanını besicilik yapan ailesine yardımcı olarak geçiren Derya, hayvanları yemliyor, bostanda ekilen sebzeleri topluyor.

EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILMAK

Beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme yönlendirildiğini söyleyen Derya Kunur, 8 yılda büyük başarılara imza attığını belirtti. Balkanlar ve Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda madalyalar kazandığını ifade eden Derya Kunur, 4 kez de rekor kırdığını kaydetti. Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Kunur, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. En büyük hedefim ise olimpiyatlara katılıp bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum dedi.

AİLEME YARDIMCI OLUYORUM

Bir yandan antrenman yaparken bir taraftan da ailesine yardımcı olduğunu vurgulayan Kunur, Muş Üniversitesi'nde okuduğum için şehir stadyumunda antrenmanlarımı yapıyorum. Okul olmadığı zamanlar evde antrenmanlarımı yapmak zorunda kalıyorum. Antrenmanlarımı hiçbir şekilde aksatmıyorum. Köyde engelli parkuru olmadığı için sandalyeleri getirip, üzerine ağaç bırakıp çalışmalarıma öyle devam ediyorum. Antrenmandan arda kalan zamanımda ise aileme ev ve diğer işlerde yardımcı oluyorum. Benim başarımda ve atletizme devam etmemde en büyük destekçim ailemdir. Onlara çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

BİZ ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Kardeşi Derya ile gurur duyduklarını söyleyen abla Elif Kunur, şunları söyledi

Derya 8 yıldır sporcu, küçük yaştan beri hep içerisinde bir cevher vardı. Her şeye, her yere koşarak gidip gelirdi. İçerisindeki cevheri 8 yıl önce çıkardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak her zaman yanında durduk. İsterim ki çevresindeki bütün kızlarda aynı şekilde devam etsinler. Kızlara imkan verildiği sürece, fırsat verildiği sürece kızların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kimse kızlarına engel olmasın. Derya hafta içi okulunda, hafta sonu ise eve geliyor. Hafta sonu köye geldiği zaman gerek ev işlerinde olsun, gerek antrenmanları olsun hiçbir şekilde aksatmadan yürütüyor.

Kızlarının başarılarını büyük bir mutlulukla izlediklerini söyleyen Perişan-Ali Rıza Kunur çifti ise her zaman Derya'nın yanında olacaklarını belirtti.

