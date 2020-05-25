MUŞ Polis, Muş'ta kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı
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MUŞ Polis, Muş'ta kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı

Polis, Muş'ta kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadıMUŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis, kurallara uymayanlara izin vermedi.

25.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:02

Polis, Muş'ta kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı

MUŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis, kurallara uymayanlara izin vermedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde polis Muş'ta sıkı tedbir aldı. Sokağa çıkmak yasak olmasına rağmen Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dışarı çıkan vatandaşları takip eden polis ekipler kısa sürede yakaladı. Vatandaşları sokağa çıkma kısıtlaması ve virüs salgını konusunda uyaran polisler evlerine gönderdi. Polislerle birlikte bekçilerin de görev yaptığı kısıtlamanın üçüncü gününde vatandaşların büyük bir bölümünün kurallara uydukları gözlemlendi.

MUŞ Polis, Muş'ta kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı

Kaynak: DHA

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