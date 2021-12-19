Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip
Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin karlı dağlarda arazi arama tarama faaliyeti nefes kesti.
MUŞ (İHA) - Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin karlı dağlarda arazi arama tarama faaliyeti nefes kesti.
Muş'ta terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan ve birçok başarılı operasyonda görev alan PÖH ekipleri, karlı dağlarda dosta güven, düşmana korku salıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından PÖH timinin yer aldığı arazi arama tarama faaliyeti paylaşıldı. Kar kıyafetleriyle araziye çıkan polislerin videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. - MUŞ