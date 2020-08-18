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MUŞ ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM

MUŞ'ta faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretime başladı.

18.08.2020 08:34 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:43

MUŞ'ta faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretime başladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele noktasında özel öğrencilere özel eğitimler veriliyor. Sosyal mesafe, maske, eldiven, dezenfenkten ve hijyen kurallarına uyumu noktasında bütün tedbirleri alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, öğrencilerle bire bir ilgilenerek, salgınla mücadele noktasında tedbiri elden bırakmıyor.

Bireysel, grup eğitim sınıfları fizyoterapi salonu ile pandemi sürecinde hizmet veren bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde nadir olarak oluşturulan Uzay Terapi salonu ile de hizmet veriyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralları kapsamında özel eğitim öğretmenleri kontrolünde araçlarla evlerinden alınan engelli öğrenciler, maske, dezenfekte ve bakanlığın belirlediği 14 sağlık kuralı kapsamında eğitime ve tedaviye alınıyor.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı, İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı kapsamında eğitim alan öğrenciler ise, durumlarından olduça memnun.

Kurum bünyesinde bulunan Uzay Terapi salonu ile yürüme güçlüğü çeken engelli öğrenciler de, burada hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Öğrencilerin eğitimleri ise renkli görüntülere sahne oluyor.

TELAFİ EĞİTİMLERİNE BAŞLANILDI

Salgın dolayısıyla ara verilen eğitimler çerçevesinde, şimdi telafi eğitimlerine başladıklarını söyleyen Fizyoterapist Meryem Nagihan Çağlayan, 'Koranivürüs salgını sürecinde yaklaşık 4-5 aylık bir boş sürecimiz oldu ve bu süreç içerisinde özel çocuklarımızın eğitimleri aksamış oldu. Bu çocukların düzenli olarak egzersizleri, germeleri ve tedavileri yapılması gerekiyor. Şimdi yoğun telafi eğitimlerimizle biz bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuğun sıkılmaması için egzersizleri oyuna yedirmek. Uzay terapi bu konuda bizlere çok fazla fayda ve çok kolaylık sağlıyor. Çocuk farkında olmadan aynı zamanda germe yaparak destekli bir şekilde ayakta durmuş oluyor. Bu çocuklarda omurga eğriliği görülmemesi için bunu önlemiş oluyoruz. Çünkü faaliyetle omurgaya, eklemlere ağırlık binmiş oluyor. Bu salgın sürecinde aynı zamanda hijyene de çok dikkat ediyoruz. Genelde çocuklarımızı birebir almaya çalışıyoruz. Ortamın havalandırmasına falan çok dikkat ediyoruzö diye konuştu.

Kurum bünyesinde eğitim alan toplamda 257 öğrencinin mevcut olduğunu belirten Özel Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Akın Taş ise, hijyen ve sağlık noktasında bütün önlemleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

Çocukların velileri de pandemi nedeniyle okulda alınan önlemlerden çok memnun olduklarını söyledi.

MUŞ ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM

Kaynak: DHA

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