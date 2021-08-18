Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor

Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'ta çiftçiler tarafından ekilen kavunların ilk hasadı yapılarak çevre illere gönderiliyor.

Muş'ta çiftçiler tarafından ekilen kavunların ilk hasadı yapılarak çevre illere gönderiliyor.

Muş Ovasında kavun üretimi yapan çiftçiler, hasat için tarlaya indi. Yılın ilk hasadını almaya başlayan üreticiler, topladıkları kavunları Van, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve çevre illere gönderiyor. Karpuz üreticisi Ecevit Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 dönüme yakın alanda kavun ekimi yaptığını ve şu an ilk kırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaliteli kavun üretimi yaptıklarını ifade eden Uysal, "Kavunları buradan yakın illerimiz olan Van, Bingöl, Erzurum ve Iğdır bölgesine kadar gönderiyoruz küçük araçlarla. Büyük araçlarımızla da Ordu bölgesine kavun yolluyoruz. Toprağımız güçlü olduğu için ürünler tat bakımından güzel oluyor. Buradan yaklaşık 600-700 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Sezonumuz bir ay daha devam edecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Samet Aybaba Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş Ovasındaki kavunlar çevre illere gönderiliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:06:45. #1.16#

title