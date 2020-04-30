Muş Ovası'ndaki lale tarlaları bu yıl kuş sesleri ile yankılandı Muş Ovasından görünüm Ovada açan kırmızı laleler Ovadaki kuşlar MUŞ - Muş Ovası'nda her ilkbaharda binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısı nedeniyle boş kaldı.

Muş Ovasından görünüm Ovada açan kırmızı laleler Ovadaki kuşlar MUŞ - Muş Ovası'nda her ilkbaharda binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısı nedeniyle boş kaldı. Ovayı kırmızıya bürüyen tarlalar bu yıl kuş sesleri ile yankılandı. Kaynak: AA