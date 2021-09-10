Muş Ovası'nda pamuk üretimi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından ilk kez Muş Ovası'nda deneme ekimi yapılan pamuk, olumlu sonuç verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından ilk kez Muş Ovası'nda deneme ekimi yapılan pamuk, olumlu sonuç verdi.

MŞÜ ile Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürlüğü'nün işbirliğiyle bir dönüm alanda ekimi yapılan pamuktan yüzde 70'in üzerinde olumlu sonuç alındı. MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletme sahasında ekimi gerçekleştirilen pamuğun bölgede tanıtımı ile çiftçinin önemli kazanç sağlanması hedefleniyor. Pamuk tarlasında incelemelerde bulunan MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş başta olmak üzere bölge tarımına katma değeri yüksek olan bitkileri çiftçilerle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Muş'ta pamuk üretimi için ilk defa bilimsel deneme yaptıklarını ifade eden Dr. Karadağ, Çukurova'yla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi'yle müsemma olan pamuğun Muş koşullarında denemesinin yapıldığını söyledi. Ukrayna'dan yaklaşık 156 pamuk hattı getirttiklerini kaydeden Dr. Karadağ, "Getirilen pamuk çeşitlerimiz erkenci çeşitlerdir. Bu bölgenin adaptasyon süresi kısa olduğu için biz erkenci olan hatları bu bölgeye getirip çiftçilerimizle buluşturmayı planlamıştık. Muşlu üreticilerimizle erkenci olan pamuk çeşitlerini buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yıl bu çalışmanın birinci yılı, önümüzdeki senede bu çalışma bir daha kurulacak. 2 yıllık araştırmanın sonucunda verim ve kalite açısından en yüksek olan hat ve çeşitleri Muşlu çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı