Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladıTürkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından yaklaşık 23 bin dekar alanda...

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından yaklaşık 23 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeklerinin hasadı için biçerdöverler çalışmaya başladı. Yaz mevsiminde uçsuz bucaksız tarlalardaki sarı rengiyle kartpostallık manzaralar oluşturarak doyumsuz seyir zevki sunan ayçiçekleri, şimdi de sofraları süslemek için hasat ediliyor. Kent ekonomisine yaklaşık 28 milyon liralık katkı sunması beklenen ayçiçeği, hasadın ardından ülkenin çeşitli illerine gönderilecek.

"Kent ekonomisine 28 milyona yakın bir katkı sağlamaktayız"

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Arazi Operasyon Sorumlusu Serkan Güler, 23 bin dönüme yakın alanda ayçiçeği ekimi yaptıklarını ve bunların yağlık ve çerezlik olarak ürettiklerini söyledi. Elde ettikleri ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiklerini kaydeden Güler, "Kent ekonomisine de 28 milyona yakın bir katkı sağlamaktadır bu ekilişimiz. 10 biçerdöverle hasat yapıyoruz. Çift operatörlü olarak 60'a yakın elemanla çalışmamız mevcut kendi personellerimizle birlikte Diyarbakır'dan gelen biçerdövercilerle hasadımızı yapıyoruz. Ayçiçeği ekimi 4. ayda başlar ve 9. ayda hasat yapılır. Bahar başından beri ekim, gübre, çapa ve ilaçlama dahilinde bir özverili çalışmayla bugüne kadar gelebildik. Allah'a şükür hasatta iyi ve verim de şu anda güzel görünüyor. Hasadımıza devam ediyoruz" dedi.

"10 biçerdöverle çalışıyoruz"

Biçerdöver operatörü Fehmi Sevim de Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadına başladıklarını belirterek, "15-20 gün burada çalışacağız. Beşinci ayda Mardin'e gidiyoruz, oradan sonra Diyarbakır'a, oradan Elazığ'a, Elazığ'dan Muş'a geliyoruz ve buradan da Ağrı'ya gidiyoruz. Şu anda 10 biçerdöverle çalışıyoruz. Hasadın verimi iyi durumda" diye konuştu. - MUŞ

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları nedeniyle Türkiye'de kahve fiyatı yüzde 100 zamlandı

Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları nedeniyle Türkiye'de kahve fiyatı yüzde 100 zamlandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seren Serengil Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:53:26. #1.12#