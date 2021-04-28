Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
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Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü

Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen görüntüleri kartpostallık oluşturuyor.

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen görüntüleri kartpostallık oluşturuyor.

Muş'ta bu yıl erken açmaya başlayan laleler, ovayı adeta kırmızıya bürüdü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında "Muş 1071" ismiyle tescillenen Muş Lalesi, eşsiz güzelliğiyle görsel şölen sunuyor. 15 ile 20 gün arasında ömrü olan laleler, vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor. Karlı dağlara karşı boy veren laleler, doyumsuz seyir zevki veriyor.

Lale tarlasında inceleme yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, "Gördüğünüz gibi dağda kar ovada bahar var. Çok da güzel bir manzara var. Lale ile ilgili çalışmalarımız Muş Alparslan Üniversitesi ile beraber devam ediyor. Ciddi projelerimiz var. Muş Lalesi'nin Muş'un ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bir yapılanmaya doğru gitmek istiyoruz. Muş'un sembolü laledir. Her yerde endemik lale çeşitleri var ama Muş Lalesi'nin kendine has bir özelliği var. Lale, genelde her yıl nisanın son haftasında açan ve mayısın ilk haftasında kapanan bir endemik bitkidir. Buraya has bir bitkimiz. Ciddi anlamda buraya hem yerli turist hem de yabancı turist çekiyor" dedi.

"DAĞLARDA KAR OVADA BAHAR VAR"

Lale tarlalarını gezerek fotoğraf çeken vatandaşlardan Zahide Arslan da, "Doğamız uyandı. Muş Ovası güzel lalelerle büründü. Dağlarda halen kar olmasına rağmen ovada bahar havası var. Bizde arkadaşlarımızla beraber fotoğraf çekmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Semanur Yıldırım ise Muş'un doğal olarak yetişen güzel lalelerini görmek için geldiklerini ifade ederek, "Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik. Bu anı kaçırmak istemedik, onun için arkadaşlarla kısıtlamadan önce yeni çıkan laleleri görmeye geldik" diye konuştu.

Uğur Ulu/İHA)

Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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