Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Muş Ovası'nda baharın gelişiyle açan çiğdemler renk cümbüşü oluşturdu.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kışın izlerini taşıyan kar kütleleri henüz tamamen erimezken, Muş Ovası ise boydan boya çiğdemlerle kaplandı. Bilimsel adı Crocus olan ve halk arasında "kar çiçeği" olarak da bilinen bu bitkiler, karların ardından toprak yüzüne çıkarak metrelerce uzanan doğal bir halı görüntüsü oluşturuyor. Beyaz ve yer yer mor tonlarıyla dikkat çeken çiğdemler, yeşilliklerin arasında güzel görüntüler sunuyor.

Ortaya çıkan bu görsel şöleni yakından görmek isteyen vatandaşlar ovaya akın etti. Ziyaretçilerden Merve Akçil, çetin geçen kışın ardından çiğdemlerin açtığını belirterek, "Bu yıl yüksek kesimlerde karın geç erimesi nedeniyle çiğdemler de geç çıktı. Biz de bu güzelliği görmek için köylerimizi gezmeye başladık. Biraz geç görmüş olsak da baharın habercisi olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Halime Su Akçil ise çiçeklerin oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını ifade ederek, her yıl bu doğal güzelliği görmek için ovaya gelmeyi düşündüğünü söyledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

