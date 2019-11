Muş öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi

29.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:38

Öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi

MUŞ Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, koridordaki boş alanı tarih, kültür ve teknoloji konulu motiflerle süsledi. Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri, tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde bir çok alanı rengarenk çizimlerle süsleyen Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 4'üncü katın koridorunu tuval olarak kullandı. Öğrenciler, koridor duvarlarını asırlar öncesi eserlerin yanı sıra teknoloji çağını anlatan çizimler de yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan'la birlikte boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, duvar boyamaları ve resimler yaparak, estetik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri, tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmak olduğunu söyledi. Uygulamayı bütün öğrencilere yaymayı hedeflediklerini belirten Özçelik, 'Öğrencilerimiz de çalışmalarını okulun diğer köşelere yansıtacaklar. Öğrencelerin her bir resimde her bir figürde yöresel, geleneksel, günlük yaşantımızda kullandığımız ya da kullanacağımız her şeyi sanatla buluşturarak sergilemişlerdir. Bunu yaparken tabi hem boş zamanlarını etkin ve verim kullanmışlar hem de bize geçmişten günümüze gelen anılarımızı, kullandığımız veya geleneklerimizle ilgili bütün her şeyi sanatla bütünleştirerek güzel bir sergi haline getirmişlerdir. Bu hem kültür-sanat açısından önemlidir hem de okulumuzun bu kullanılmayan köşesini de ayrıca bir estetik katmıştır. Bu anlamda önemli bir çalışmadır diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan, öğrencilerin estetiği ön plana çıkaran bir çalışma gösterdiklerini belirtti. Hafta içi ve boş vakitlerde 1,5 ayda duvarlara eserlerin yansıtıldığını kaydeden Baburhan, 'Çalışmalar özellikle eski tarihlerimizi anlatan, dede, babalarımızın örf, adetleri noktasında, kültür noktasında, yaşamsal sıkıntı noktasında yaşananları anlatmaya çalışıldı dedi.

Kültür ve sanatı okulun koridorundaki duvarlara çizdiklerini söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Azat Hisar, 'Burada amacımız kültür ve sanatın unutulmayacak bir şekilde yansıtılması ve estetik bir biçimde nitelendirilmesidir. Okulumuzun ve öğretmenlerimizin desteği ile yaptığımız sanat eserlerinde farklı kültür ve yörelerin kendi içerisinde unutulmaya yüz tutmuş eserlerini farkındalık oluşturarak yaşatmaya çalıştık diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Muş öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi