Muş: Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, akıntıya kapılan bir kişi aranıyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Euronews.com
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