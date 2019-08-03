Muş: Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, akıntıya kapılan bir kişi aranıyor

Muş: Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, akıntıya kapılan bir kişi aranıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

3.08.2019 18:21
Muş: Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, akıntıya kapılan bir kişi aranıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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