MUŞ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN 4 ÇOCUĞUN PİKNİKTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

06.08.2019 15:42

MUŞ'un Malazgirt İlçesine bağlı Beşçatak köyünde Murat Nehri'nde boğulan çocukların piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı. Piknikteki çekilen görüntülerde çocukların neşeli oldukları gözlendi.

Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı. Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beşçatak köyüne büyük acı yaşatan olayın ardından çocukların katıldığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı. Köy camisinin imamı F.Ö.'nün götürdüğü pikniğe katılan çocukların hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri çekilen görüntülere yansıdı. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar kendilerine görüntüleyen cep telefonuna el sallıyor.

Kaynak: DHA