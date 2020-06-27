Muş Milletvekili Şimşek, kentin sorunlarını bakanlara iletti
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Muş Milletvekili Şimşek, kentin sorunlarını bakanlara iletti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, bakanlarla görüşerek kentte devam eden projeler hakkında bilgilendirdi, taleplerini ilettiklerini belirtti.

Muş Milletvekili Şimşek, kentin sorunlarını bakanlara iletti
27.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:22

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, bakanlarla görüşerek kentte devam eden projeler hakkında bilgilendirdi, taleplerini ilettiklerini belirtti.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, beraberindeki Muş heyetiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştüklerini aktardı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı'nın da katıldığı ziyarette, kentteki yatırımlar ve projelerin tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konularını değerlendirdiklerini bildiren Şimşek, bakanların yanı sıra bürokratlarla da bir araya gelip, kent için istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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