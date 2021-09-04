Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta masa, sıra gibi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro sağlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde de üretimlerine devam ediyor.

Muş'ta masa, sıra gibi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro sağlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde de üretimlerine devam ediyor.

Adeta fabrika gibi çalışarak okullara sıra, masa, sandalye, öğretmen masası, yemek masası gibi mobilya malzemeleri üreten lise, kentin bu anlamda dışarıya bağımlılığını da ortadan kaldırıyor.

Lisede üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine katkıda bulunan öğrenciler, üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul müdürü Erhan Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların sıra ve masa siparişlerini karşılamak için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Okulun döner sermaye işletmesinde 96 öğrencinin çalıştığını ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Okulumuzda sıra, masa, ranza, sandalye ve metal askılık gibi birçok ürün üretiliyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün gönderdiği 2 bin 500 yeni model sıranın montajını yaptık. Burada döner sermayede 1 milyon liraya yakın ciromuz bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere, özel sektöre burada ürünler üretilip satılmaktadır. Öğrencilerimiz gelen siparişe göre günde 130-140 takım sırayı üretime hazır hale getiriyor. Öğrencilerimize de aylık olarak asgari ücret miktarında ücret verilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede aile bütçesine katkı sağlıyor."

Öğrencilerden Uğur Saygı da lisenin mobilya bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Günde 130 takım sıra ve masa montajını yapıyoruz. Okulların açılmasına az kaldı. Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Burada üretilen sıra ve masalar ilk ve ortaokullara gönderiliyor." diye konuştu.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Diego Ali Koç Ali Öztürk Şenol Güneş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.09.2021 13:35:30. #1.13#

title