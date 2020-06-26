Muş merkezli 3 ildeki operasyonda "resmi belgede sahtecilik" suçundan 32 kişi gözaltına alındı
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Muş merkezli 3 ildeki operasyonda "resmi belgede sahtecilik" suçundan 32 kişi gözaltına alındı

Muş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

Muş merkezli 3 ildeki operasyonda
26.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:10

Muş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 kişiye verilen Engelli Sağlık Kurulu raporunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda şahısların sahte doktor raporlarını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira kamu zararına yol açtıkları ve vergi muafiyetlerinden yararlanarak 4 araç aldıkları tespit edilmiştir. Muş merkez ve ilçeleri ile 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Manşet

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