Muş Merkezli 11 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Muş merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Muş merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 şüpheliye yönelik operasyonda örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında sözde il mütevelli heyeti üyesi, Büyük Bölge Talebe Mesulu (BBTM), Milli Eğitim Rehberi (MER) sorumlusu, Arama Tarama Toplama (ATT) ve medya sorumlusu, katalog evlilik sorumlusu, muhasebe, sendika ve öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 18 kişi yakalanmıştır. 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor."