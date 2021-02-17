Muş Memur-Sen'den "eğitim" değerlendirmesi
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Muş Memur-Sen'den "eğitim" değerlendirmesi

17.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
Muş Memur-Sen'den

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, kentte okullaşma oranının birçok kademede ülke ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, kentte okullaşma oranının birçok kademede ülke ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Barışan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 18 yılda genel bütçeden aldığı payın sürekli arttığını kaydetti.

Yatırımların büyük bir kısmının yerelde eğitim öğretimdeki aksaklıkların giderilmesi için kullanıldığını belirten Barışan, şunları aktardı:

"Muş, 10 yılda eğitim öğretimde fiziki anlamda birçok yeni kuruma kavuştu. Okullaşma oranımız birçok kademede ülke ortalamasının üzerinde. Bunu derslik başına düşen öğrenci sayısından da anlayabiliriz. Yapılan yatırımlar sonucunda bazı okullarda sınıf mevcutları 10 öğrencinin altına düşerken, bazı okullarımızda sınıf mevcutları bir hayli kalabalık. Adrese dayalı yerleşme yapılan okullarımızda öğrencilerimizin okul terki artmaktadır. Bu durum yeni bir planlamaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir."

Son yıllarda kente atanan öğretmen sayısının artmasına rağmen hala açığın olduğunu ifade eden Barışan, "Genel Merkezimizce hazırlanan 'Eğitime Bakış 2020 İzleme ve Değerlendirme Raporumuzda' ilimizin 2019 yılında eğitim ve öğretimine dair fotoğrafı şu şekildedir. Bilimsel, sportif, kültürel ve sosyal anlamda iyileştirici, bizi sevindiren gelişmelerin yeterli seviyede olmasa da yaşandığını görmekteyiz, bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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