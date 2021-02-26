Muş Memur Sen'den "20 bin öğretmen" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Muş Memur Sen'den "20 bin öğretmen" açıklaması

26.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:03
Muş Memur Sen'den

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sendika binasında basın toplantısı yapan Barışan, 60 bin öğretmenin atama beklediğini belirtti.

İnsan kaynağını yetiştirmenin ilme bağlı olduğunu belirten Barışan, şunları kaydetti:

"Bugün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bütçelerinde en çok pay aktardıkları yer eğitimdir. Özellikle uzak doğu ülkelerinde Japonya ve Güney Kore ülkelerine baktığımızda, eğitimin kalitesi, ayrılan bütçe, insan kaynağını yetiştirmek anlamında çok büyük önem arz etmektedir. İyi bir eğitim verilirse gelecek inşa edilir. Biz ülke olarak özellikle son çeyrek asırdır bu konuda çok önemli yatırımlar yaptık. Öğretmene ve öğrenciye ayrılan bütçe payına baktığımız zaman son sıralardan kurtulmaya çalışıyoruz. Matematikte ve fen bilimlerinde önemli bir aşama kaydettik. Bu da eğitime verilen önemi göstermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Memur Sen'den "20 bin öğretmen" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:06:25. #1.14#
title