Muş Memur Sen'den "20 bin öğretmen" açıklaması

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sendika binasında basın toplantısı yapan Barışan, 60 bin öğretmenin atama beklediğini belirtti.

İnsan kaynağını yetiştirmenin ilme bağlı olduğunu belirten Barışan, şunları kaydetti:

"Bugün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bütçelerinde en çok pay aktardıkları yer eğitimdir. Özellikle uzak doğu ülkelerinde Japonya ve Güney Kore ülkelerine baktığımızda, eğitimin kalitesi, ayrılan bütçe, insan kaynağını yetiştirmek anlamında çok büyük önem arz etmektedir. İyi bir eğitim verilirse gelecek inşa edilir. Biz ülke olarak özellikle son çeyrek asırdır bu konuda çok önemli yatırımlar yaptık. Öğretmene ve öğrenciye ayrılan bütçe payına baktığımız zaman son sıralardan kurtulmaya çalışıyoruz. Matematikte ve fen bilimlerinde önemli bir aşama kaydettik. Bu da eğitime verilen önemi göstermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım