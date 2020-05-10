MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi

MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi
10.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:11

Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürpriziMUŞ'ta Mehmetçik, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini unutmayarak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi

MUŞ'ta Mehmetçik, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini unutmayarak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde Şehit Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun ailesini ziyaret eden kadın askerler, şehit annesi Gülay Kurtoğlu'na çiçek verdi, bulunarak Anneler Günü'nü kutladı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden şehit annesi Gülay Kurtoğlu, Mehmetçiklerin hepsinin birer evladı olduğunu söyledi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyetini dile getiren Kurtoğlu, böylesi güzel bir günde unutulmamanın kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.

Fedakar şehit annelerini yalnız bırakmak istemediklerini aktaran Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özge Aslı Yüce ise başta şehit annelerinin ve tüm annelerin gününü tebrik etti. Yüce, Şehit annemize bir nebze de olsa mutluluk verebilmek için yanındayız. Umarım mutlu olmuştur. Anneler gününde evlatlarını kucaklayamayan fedakar şehit anneleri, hepimizin başının tacıdır. Anneler gününde şehit annesi olmak, onlara kesinlikle üzüntü vermesinö dedi.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

------------------

-Kadın astsubayların çiçekle gelişi

-Asker kadınların eve girişi

-Şehit annesi ile selamlaşma ve çiçek takdimi

-Evin bahçesinde oturma

-Diyaloglardan detaylar

-Kadın askerlerden detay

-Şehit annesi ve asker kadından detay

-Birlikte fotoğraf çekiminden detay

-Şehit annesi Gülay Kurtoğlu Röp.

-Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özge Aslı Yüce Röp.

Haber-Kamera Muhammed Sami MARALMUŞ, (DHA)

MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:08:10. #1.15#
title