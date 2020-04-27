Muş lalelerine koronavinüs engeli
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Muş lalelerine koronavinüs engeli

Muş lalelerine koronavinüs engeliMUŞ'un simgesi 'kırmızı laleler', bahar mevsimiyle birlikte Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

27.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:27
Muş lalelerine koronavinüs engeli

Muş lalelerine koronavinüs engeli

MUŞ'un simgesi 'kırmızı laleler', bahar mevsimiyle birlikte Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü. Her yıl nisan ayının sonlarına doğru çıkan ve 15 gün ömrü olan kırmızı laleler, koronavirüs nedeniyle bu yıl vatandaşların ziyaretine kapatıldı.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesi, gün yüzüne çıktı. Havaların ısınmasıyla birlikte yeşeren Muş Ovası'nda açan laleler, bir anda ovayı kırmızıya bürüdü. Eşsiz güzelliği ile kırmızıya bürünen ovada böcek ve kuş sesleri yankılanırken dağlardaki kar ile laleler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğal güzellikleri ile görenleri büyüleyen ve 15-20 gün ömrü olan Muş Lalesi'ne ise bu yıl yeni tip koronavirüs etkisi oldu. Her yıl vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan laleler, bu yıl virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

BERCE Alparslan Tarım İşletmesi Güvenlik Şefi Salih Ongür, yeşeren arazide boy gösteren lalelerin vatandaşların ziyaretine kapatıldığını belirtti. Ayrıca Ongür, kış mevsiminin ardından bahar mevsiminin etkisini gösterdiği kentte çıkan lalelerin karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturduğunu belirtti.

Muş lalelerine koronavinüs engeli

Kaynak: DHA

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