Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı - Haberler
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Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Muş-Kulp- Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesiyle yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

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