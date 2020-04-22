MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest
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MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest

Kızılay'dan evde kalan çocuklara jestKORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi.

22.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:00
MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest

Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi. Kızılay Muş Şubesi ekipleri, ziyaretler sırasında evde olan çocuklara içerisinde çikolata, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketleri hediye ediyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte harekete geçen Türk Kızılay'ı Muş Şubesi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde kentteki adresleri tek tek ziyaret ederek, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarına cevap veren Türk Kızılay'ı Muş Şubesi ekipleri, evden dışarı çıkamayan çocukları unutmadı. Ekipler, çocuklar için çikolata, kek ve oyuncak gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı özel paketler hazırladı. Evlerinden çıkmayan çocuklara sürpriz ziyaretler yapan Kızılay görevlileri, hazırlanan paketleri teslim etti. Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını giderme çalışmalarının yanı sıra evden çıkamayan çocuklar için harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Koçu, 'Türk Kızılay'ı her alanda güzel faaliyetler yürütüyor. Ama bunu yaparken de bizim yarınlarımız olan çocuklarımıza da jestler yapıyor. Küçük, minikte olsa onlara paketler hazırlıyoruz. Evlerinde onları ziyaret ediyoruz, onların gönlünü almaya çalışıyoruz. Lütfen çocuklarımız evde kalsınö diye konuştu. Türk Kızılay'ı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa ise, 'Her gün sahalardayız. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz ev kalmadı. Bu arada çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız bu süreçte evde oldukları için onlara küçük küçük birer ödüllerle ödüllendirmek istedik. Böylece çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışacağız. Onlar evde oldukları sürece bizim sürprizlerimiz bitmeyecektirö dedi. Türk Kızılay'ı Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı da, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye ve evlerden çıkamayan çocuklara yönelik faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-Kızılay ekiplerinin paketleri hazırlamasından detay

-Paket hazırlama çalışmasından detaylar

-Hazırlanan paketlerin araçlara bindirilmesinden detay

-Ekiplerin ev ziyaretlerinden detaylar

-Hazırlanan paketlerin çocuklara verilmesinden detay

-Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç Röp.

-Türk Kızılay'ı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest

Kaynak: DHA

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