MUŞ Kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
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MUŞ Kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdiMUŞ'ta kısa süreli etkili olan fırtına çatıları uçurdu ve araçlara hasar verdi.

01.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:48

Kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

MUŞ'ta kısa süreli etkili olan fırtına çatıları uçurdu ve araçlara hasar verdi.

Muş'ta etkili olan kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kısa süreli etkili olan fırtına kent merkezinde bir sitenin çatısını uçurdu. Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve keresteler, park halindeki araçların üzerine düştü. Park halindeki bir araç kullanılamaz hale gelirken birçok araçta ise maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, çatı sacı ve kereste parçaları altında kalan araçlarda çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede polis güvenlik önlemi alırken aracı büyük hasar gören Bilal Engin, "Aniden meydana gelen birkaç saniyelik fırtına sonucu, çatıdan çürümüş tahtalar söküldü ve araçların üzerine düştü. Araç pert oldu maalesef. Her şey aniden oldu yani. Aracı güvenli bir yere almıştık sözde ama çatı maalesef üzerine düştü" dedi.

Öte yandan fırtına maddi hasara neden olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

MUŞ Kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Kaynak: DHA

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