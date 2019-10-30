Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiMUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
MUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi
VİDEO: Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi