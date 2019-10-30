Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiMUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

30.10.2019 22:28
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ - Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi

Kaynak: İHA

VİDEO: Muş kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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