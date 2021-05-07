Muş Kent Meydanı'nda inşaat çalışmaları başladı
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Muş Kent Meydanı'nda inşaat çalışmaları başladı

Muş Kent Meydanı'nda inşaat çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi tarafından geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı'nda çalışmalar yeniden başladı.

Muş Belediyesi tarafından geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı'nda çalışmalar yeniden başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, kapalı otoparkı, yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanları ile şehre ayrı bir siluet kazandıracaklarını söyledi.

Kentin en önemli projelerden birini hayata geçireceklerini aktaran Asya, "Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile başlatılan proje kapsamında 550 araç kapasiteli kapalı otoparkı, üstünde ise vatandaşlarımıza etkinlik ve dinleme imkanı sağlayan buluşma merkezi haline gelecek. Geçtiğimiz yıl temel atma çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Projenin fiziki tamamlanması yüzde 40 civarında." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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