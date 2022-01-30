MUŞ (İHA) - Muş kayak merkezinde tatil yoğunluğu

Tatili fırsat bilen binlerce kişi kayak merkezine akın etti

MUŞ - Muş'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Güzeldağ Kayak Merkezine çocuklarıyla birlikte akın eden binlerce kişi yoğunluk oluşturdu.

Kentte hafta sonunu Güzeltepe Kayak Merkezinde değerlendiren vatandaşlar, kar ve tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Tatille birlikte 2 bin 300 rakımlı pistte günün stresini atan aileler, bir yandan kayak, bir yandan da kızak yaparak eğlenceli dakikalar geçiriyor. Drone ile havadan görüntülenen pistte renkli görüntüler ortaya çıktı. Tatili kayarak değerlendiren çocuklar düşe kalka kızak keyfi yaşıyor.

"Bölgenin adeta parlayan yıldızı olarak faaliyet göstermekteyiz"

Güzeldağ Kayak Merkezinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini ifade eden tesis işletmecilerinden Ferhat Olcay, sömestr tatiliyle çok güzel yoğunluk yaşandığını söyledi. Hafta içi yaklaşık bin 500 kişiye, hafta sonu ise yaklaşık 3 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını anlatan Olcay, "Karın kristal olması nedeniyle çevre illerden gelen misafirlerimiz kayak merkezimize ilgi gösteriyor. Şu anda pistte 1 metre 15 santimetreye yakın kar mevcuttur. Çevre illerden de buraya yoğun talep var. Öğrencilerimiz de buradalar. Muş Kayak Merkezi son dönemde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Valiliği tarafından verilen desteklerle birlikte bölgemizin adeta parlayan yıldızı olarak faaliyet göstermektedir" dedi.

"Tatilden dolayı bir eğlence, bir şenlik havası var"

Çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'dan Muş'a geldiklerini anlatan Mustafa Baba da, "15 günlük okul tatilinde İstanbul'dan Muş'a gelerek hem kar tatilini burada yaşamak istedik hem de memleketimizi ziyaret etmek istedik. Bu tesisler beklediğimizden güzel çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tatilden dolayı bir eğlence, bir şenlik havası var. Yakın illerdeki ve gurbette yaşayan Muşlu hemşehrilerimizin tatillerini burada geçirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Okullar tatil olduğu için doyasıya eğleniyoruz"

Tatili kayarak geçirmeyi tercih eden 5. sınıf öğrencisi Ali Emre Yaşar ise, "Kayak yapmak için bir önceki sene de buraya gelmiştim. Bugün de ailemizle kayak merkezine geldik. Burada çok eğlendik. Kızaklarla kaydık. Karın tadını ve tatilin tadını çıkardık. Okullar tatil olduğu için doyasıya eğleniyoruz" diye konuştu.