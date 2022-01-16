Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Haberler
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Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

MUŞ (AA) - Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kente 8 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'ndaki merkez, kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla kentin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Aileleriyle merkeze gelen kayakseverler, 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Bitlis'ten gelen Fatma Barut, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine merkeze gelmeye karar verdiğini söyledi.

Muş'ta çok güzel bir atmosferin olduğunu belirten Barut, "Çocuklarımla birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek için buraya geldik. Çok memnunuz. Eğlenceli anlar yaşıyoruz." dedi.

Çocuklarıyla merkeze gelen Ali Çobanlı ise herkesi Muş Kayak Merkezi'ne davet etti.

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

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