Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"
Haberler » Güncel » Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek" - Haber

Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"

-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

13.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:17
Muş:

-AK Parti Grup Başkanvekili 'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler