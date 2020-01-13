Muş: "Kat yüksekliği belediye tarafından belirlenecek"
-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.
13.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:17
-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un basın mensuplarının sorularını cevaplaması
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)
Kaynak: AA