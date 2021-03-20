Muş, "Karni Deresi Parkları Projesi" ile yeni yeşil alanlara kavuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş, "Karni Deresi Parkları Projesi" ile yeni yeşil alanlara kavuşacak

20.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:43
Muş,

Muş Belediyesi kentin yeşil alan sorununa çözüm olacak "Karni Deresi Parkları Projesi"ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Muş Belediyesi kentin yeşil alan sorununa çözüm olacak "Karni Deresi Parkları Projesi"ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Lale Vadisi Parkı'nın karşısındaki alan, Karşıyaka Köprüsü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı arasındaki bölge ile Ağaçlık Köyü girişindeki yer, bir bütün olarak projelendirildi ve ihale aşamasına geçildi.

Yaklaşık 40 bin metrekare alanda uygulanacak proje ile tüm vatandaşlara hitap eden yeni bir yeşil alan daha kente kazandırılmış olacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi alarak, tüm hazırlıkların yapıldığı projenin önümüzdeki günlerde ihale edilmesi talimatını verdi.

Bu yıl yapımına başlanması planlanan projede spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar yer alıyor.

Belediye Başkanı Asya, vatandaşlara vaat ettikleri bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Görev süremiz öncesi 43 bin metrekare olan ilimizin yeşil alan kapasitesini 400 bin metrekareye çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşil bir Muş hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra da planlamalarımız doğrultusunda projelerimizi hayata geçireceğiz. Kış mevsimi boyunca ekip arkadaşlarımızın üzerinde çalıştığı Karni Deresi Parkları Projesi'ni de önümüzdeki günlerde ihale etmeyi planlıyoruz. Bu sezonda da yapım çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Deniz Çakır Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş, "Karni Deresi Parkları Projesi" ile yeni yeşil alanlara kavuşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:43:53. #1.14#
title