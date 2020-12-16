Muş: "Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu"
16.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına...
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu