Muş KADES bilgilendirme çalışması
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Muş KADES bilgilendirme çalışması

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

06.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:58
Muş KADES bilgilendirme çalışması

, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Toplum Destekli Polislik (TDP), Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere, "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi" ile ilgili bilgiler aktaran ekipler, madde bağımlılığı ile mücadele konularında da bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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