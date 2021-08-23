Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi

Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatlarına istinaden 'E-Kadastro' projesi kapsamında MEGSİS veri yükleme entegrasyon ve onaylama çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi. Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdürü Tonguç Genç imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri, Muş Kadastro Müdürü Ekrem Ersan Koçkar tarafından personellere takdim edildi. - MUŞ

Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muş Kadastro Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:38:51. #1.16#

title