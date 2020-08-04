Muş İl Jandarma Komutanı Albay Baykal, veda ziyaretlerini sürdürüyor Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, mesai arkadaşları, güvenlik korucuları ve muhtarlarla vedalaştı.

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, mesai arkadaşları, güvenlik korucuları ve muhtarlarla vedalaştı.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Karargahına Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı olarak atanan Baykal, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Baykal, ziyaretleri kapsamında mesai arkadaşları, muhtarlar ve güvenlik korucuları ile vedalaştı.

Kaynak: AA