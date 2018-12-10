Muş İçişleri Bakanı Soylu'dan Şehit Çocuğuna Altın

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuğuna altın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Varto ilçesinde doğum yapan şehit eşinin bebeğine altın gönderdi. Şehit eşini ziyaret eden Vali İlker Gündüzöz, Bakan Soylu ve kendi adına birer altın takarak, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi.

Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 9 Kasım günü meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un Varto ilçesinde yaşayan eşi Ceylan Özkur, geçtiğimiz hafta bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şehit babası İbrahim'in adı verilen bebek annesiyle birlikte taburcu edilerek evine gönderildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, doktor olan eşi Meşide Gündüzöz ve Alay Komutanı Albay Bülent Baykal ile birlikte şehit eşi ve bebeğini ziyaret etti. Şehit babası Kutbettin Özkur'un karşıladığı Vali İlker Gündüzöz, şehit eşi Ceylan Özkur'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali ve eşi bebeğe bir altın hediye etti. Vali Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışında olduğu için gelemediğini ve selamlarını gönderdiğini belirtti. Vali Gündüzöz, Bakan Soylu'nun şehit eşine gönderdiği altını bebeğe taktı. Vali Gündüzöz, Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız, babasının izinde vatana ve millete hayırlı bir evlat olur diye konuştu.

Şehit Babası İbrahim Özkur, evlerine ziyarete gelen Vali ve beraberindekilere teşekkür etti.