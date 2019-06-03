MUŞ Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp satıyor

Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp satıyor

Muş'un Zafer Mahallesi'nde Hüseyin Arme (56), işlettiği tandır evinde yakacak olarak kullandığı odunlardan yaptığı tahta kaşıkları, 7 ila 50 lira arasındaki fiyatlarla satıyor. Arme, Hobi olarak başladığım tahta kaşık yapımından gelir elde edince sayısını fazlalaştırdım. Küçük, orta ve büyük boy kaşıklar yapıyorum. Günde 2-3 kaşık yapabiliyorum dedi.

Zafer Mahallesi'nde uzun süredir tandır evi işleten evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Arme, 2 yıl önce yakacak olarak kullandığı odunlardan tahta kaşık yapmaya başladı. Yakacakların içindeki şimşir ve alıç odunlarını seçen Arme, babasından öğrendiği usullerle yaptığı tahta kaşıkları önce tandır evinde sergiledi. Vatandaşların kaşıklara olan ilgisini görünce satış da yapan Arme, elde ettiği geliri yine kaşık üretimine ayırdı. Küçük, orta ve büyük boy kaşıklar üreten Hüseyin Arme, günde 2-3 kaşık yapabiliyor. Kaşıklara ilginin arttığını belirten Hüseyin Arme, Babamdan öğrendiği bu mesleği 2 yıl önce hobi olarak yapmaya başladım. Ancak tahta kaşıklara ilgi olunca satış yapmaya da başladım. Yemek ve servis için kullanılar kaşıkları 7,50 TL ile 50 TL'ye kadar satıyorum. Ağaçtan yaptığım için insan sağlığı için de çok iyi diye konuştu.

Tandır evinden ekmek almaya gelen vatandaşlar, kaşıkların ilgilerini çektiğini ve satın aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA